В последний день Олимпиады у РК серебро и бронза

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11 августа, в последний день XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, южнокорейские спортсмены завоевали две медали - серебряную и бронзовую. Обладательницей серебра стала Пак Хе Чжон в финале соревнований по тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории более 81 кг. Её результат 299 кг: 131 кг в рывке и 168 кг в толчке. Результат в рывке и общий вес являются новыми национальными рекордами РК. 21-летняя Пак Хе Чжон стала первой южнокорейской медалисткой в женском супертяжёлом весе с 2012 года. Золото у Ли Вэньвэнь из Китая, показавшей результат 309 кг: 136 кг в рывке и 173 кг в толчке. Ранее в тот же день Сон Сын Мин завоевала бронзовую медаль в финале индивидуальных соревнований по современному пятиборью среди женщин. Она стала первой представительницей Азии, поднявшейся на пьедестал с тех пор, как этот вид спорта был добавлен в программу Олимпийских игр в 2000 году. По итогам соревнований по конному спорту, фехтованию, плаванию и лазерному бегу, который сочетает бег и стрельбу из лазерного пистолета, Сон Сын Мин набрала 1441 очко и заняла третье место, уступив Мишель Гуляш из Венгрии и Элоди Клувель из Франции. По итогам Игр у южнокорейских спортсменов в общей сложности 32 медали, в том числе, 13 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.