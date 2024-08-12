XXXIII летние Олимпийские игры завершились

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XXXIII летние Олимпийские игры, проходившие в Париже в течение 17 дней, завершились 11 августа красочной церемонией на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде французской столицы. В Играх приняли участие более 10.500 спортсменов, представлявших 205 национальных олимпийских комитетов, а также спортсмены из команды беженцев. Они вели упорную борьбу за 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. Первое место в медальном зачёте заняли США, завоевав 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали. На втором месте Китай, у которого 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали. Южнокорейские спортсмены заняли восьмое место, выиграв 13 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. 32 медали – это второй результат после Олимпиады 1988 года в Сеуле, когда страна-хозяйка Игр завоевала 33 медали. Национальный Олимпийский комитет ставил перед командой, 144 участника которой участвовали в соревнованиях по 21 виду спорта, скромную цель выиграть 5 золотых медалей. Однако команда превзошла все ожидания, повторив рекорд, установленный в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне. Спортсмены со всего мира попрощались друг с другом, пообещав встретиться чрез четыре года в Лос-Анджелесе.