КНДР отказалась от международной помощи

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Северная Корея справится с ликвидацией последствий наводнений без внешней помощи. Вместо этого около 15.400 жителей пострадавших районов провинций Пхёнан-Пукто, Чагандо и Янгандо будут доставлены в Пхеньян, где они будут находиться в течение следующих двух-трёх месяцев, которые потребуются для восстановления их домов. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил лидер КНДР Ким Чон Ын, который 8-9 августа посетил уезд Ыйчжу-гун провинции Пхёнан-Пукто, больше других регионов пострадавший от наводнения. «Уход за детьми и их образование - это основные государственные дела, от которых нельзя отказываться ни в какой чрезвычайной ситуации»,- заявил Ким Чон Ын. Это был второй визит северокорейского лидера в пострадавшие от наводнения регионы. Ким Чон Ын назвал сообщения южнокорейских СМИ о серьёзном ущербе от наводнений «выдумкой» и «политически мотивированной лживой пропагандой». Он заявил, что жители пострадавших районов «в безопасности и здоровы». Ким Чон Ын поблагодарил зарубежные страны и международные организации за предложенную помощь, пообещав восстановить ущерб собственными силами.