Компании РК призывают повышать корпоративную стоимость

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Отечественным компаниям следует как можно активнее присоединяться к инициированной правительством программе повышения корпоративной стоимости. Лишь в этом случае можно будет создать сильный финансовый рынок, способный быстро восстановиться. Об этом заявил председатель финансового комитета РК Ким Бён Хван в ходе состоявшейся 12 августа встречи с руководителями восьми крупных компаний. Он напомнил о спаде на отечественном фондовом рынке на волне опасений по поводу рецессии в США. «Чтобы создать более сильный фондовый рынок с лучшими восстановительными возможностями, важно повысить конкурентоспособность листинговых компаний и фондового рынка путём расширения и продвижения программы повышения корпоративной стоимости»,- отметил Ким Бён Хван. Программа повышения корпоративной стоимости, запущенная в конце февраля, поощряет местные листинговые компании наращивать собственные мощности, а также сообщать инвесторам о таких усилиях посредством публичного раскрытия информации.