В РК испытывают робота для борьбы с терроризмом

Photo : YONHAP News

В РК начались испытания четырёхногого робота, предназначенного для проведения контртеррористических операций. Они продлятся в течение шести месяцев,- сообщили 12 августа в Корейском агентстве оборонных закупок. Разработка робота, способного проверять наличие угроз внутри зданий в условиях теракта до развёртывания войск, началась в августе 2022 года. В ходе испытаний предстоит определить, насколько робот соответствует выдвигаемым к нему требованиям. Четырехногий робот может передвигаться со скоростью порядка 4 км/ч, преодолевая различные вертикальные препятствия, такие как ступеньки высотой до 20 сантиметров. Он оснащён камерами для выполнения дневных и ночных разведывательных миссий, и может быть также оснащён боевым оборудованием, таким как дистанционно управляемый пистолет. Среди компаний, участвовавших в создании робота, были Hyundai Rotem и Rainbow Robotics.