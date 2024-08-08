Президент РК произвёл перестановки в силовых структурах

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12 августа президент РК Юн Сок Ёль произвёл частичные перестановки в силовых структурах. Он назначил министром обороны Ким Ён Хёна, который является начальником службы безопасности президента. Син Вон Сик, который возглавляет министерство обороны, назначен начальником управления национальной безопасности администрации президента, а Чан Хо Чжин, занимавший до сих пор данную должность, назначен советником президента по иностранным делам и безопасности. Ранее данной должности не было в администрации президента. Представляя на брифинге вновь назначенных руководителей силовых структур, глава администрации президента Чон Чжин Сок отметил, что Ким Ён Хён является экспертом по вопросам безопасности, который занимал различные должности в министерстве обороны и объединённом комитете начальников штабов. Син Вон Сик – генерал-полковник в отставке с более чем 30-летним стажем военной службы, который был заместителем председателя объединённого комитета начальников штабов, депутатом национального собрания и министром обороны. Чан Хо Чжин, который хорошо разбирается в проблемах безопасности, в новой должности будет уделять особое внимание стратегическим задачам, связанным с ключевыми национальными интересами.