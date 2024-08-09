В РК продолжается рост импортных и экспортных цен

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Из-за роста цен на сырую нефть на фоне возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке импортные и экспортные цены растут в РК два месяца подряд. Как сообщили 13 августа в Банке Кореи, индекс импортных цен повысился в июле на 0,4% по сравнению с июнем. Сырьё подорожало на 0,5%, промежуточные товары, средства производства и потребительские товары - на 0,3%. Продажи компьютеров и другой электроники выросли на 0,9%, а угля и нефтепродуктов - на 0,8%. Импортные цены являются основным фактором, определяющим уровень инфляции в стране на ближайшие месяцы. Индекс экспортных цен вырос в июле на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Если экспортные цены на продукцию сельского хозяйства и рыболовства понизились на 3,1%, то на промышленную продукцию они выросли на 0,7%. В частности, компьютеры и электроника подорожали на 2,1%, а уголь и нефтепродукты - на 0,9%. Средний курс национальной валюты составил в июле 1383,38 воны за доллар, что на 0,2% выше, чем в июне. При этом средняя стоимость Дубайской нефти составила 83,83 доллара за баррель, что на 1,5% больше, чем в июне.