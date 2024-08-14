В РК активизируется борьба с летней волной COVID-19

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В условиях распространения летней волны COVID-19 органы здравоохранения РК приняли решение активизировать борьбу с вирусом. Число заболевших растёт с середины июля. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в 220 больниц по всей стране госпитализирован 861 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала февраля текущего года. За четыре недели число госпитализированных увеличилось в шесть раз. Возраст 65% пациентов превышает 65 лет. Для того, чтобы остановить распространение инфекции, усилен мониторинг эпидемической ситуации в стране и за рубежом. Медики ожидают, что рост заболеваемости сохранится до конца августа. Как и в других странах, около половины новых случаев заболевания составила доля подвида KP.3 быстро распространяющегося варианта Омикрон. При этом у более чем 90% отмечены лёгкие симптомы заболевания. Смертность от данного подвида вируса не превышает 0,1%, а среди пациентов моложе 50 лет она составляет менее 0,01%.