1.219 человек будут амнистированы по случаю Дня освобождения

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13 августа президент РК Юн Сок Ёль подписал указ о специальной амнистии по случаю Дня освобождения Кореи от японского колониального ига, который был принят ранее в тот же день кабинетом министров. Указ вступит в силу с 00:00 часов 15 августа. Под действие пятой по счёту амнистии с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля подпадают в общей сложности 1.219 человек. В числе амнистируемых 55 политиков и высокопоставленных государственных служащих, в том числе, бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, бывший старший секретарь администрации президента по политическим вопросам Хён Ги Хван, бывший старший секретарь по координации политики Ан Чжон Бом, бывший директор Национальной службы разведки Вон Сэ Хун, бывший начальник полицейского управления РК Чо Хён О, бывший мэр Тэчжона Квон Сон Тхэк. Как отмечено в указе, амнистии подлежат госслужащие, «посвятившие себя стране и обществу». Кроме того, в списке имена бизнесменов, а также осуждённых за административные правонарушения.