Представители КНДР участвуют в форуме «Армия-2024» в Москве

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Делегация КНДР принимает участие в международном форуме «Армия-2024», который проходит с 12 по 14 августа в Москве. Как сообщает ТАСС, 12 августа северокорейская делегация посетила выставку, организованную в рамках мероприятия. Особое внимание было уделено продукции холдинга «Росэлектроника», где представителям КНДР рассказали об интегрированном комплексе связи Р-760. Он обеспечивает ведение радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами. По сообщению радиостанции «Свободная Азия», в состав делегации входит первый заместитель заведующего отделом вооружённых сил Центрального Комитета Трудовой партии Ким Чжон Сик. Являясь специалистом по ракетной технике, он отвечает за создание новых видов вооружений. В соответствии с резолюцией 2397 Совета Безопасности ООН, принятой в 2017 году, в его отношении введены санкции. Впоследствии РК, США и Европейский союз добавили Ким Чжон Сика в собственные санкционные списки.