Правительство требует от парламента пересмотра двух законов

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13 августа кабинет министров РК потребовал от Национального собрания пересмотреть два спорных законопроекта, направленных на расширение прав трудящихся и предоставление денежных выплат всему населению. Решение правительства направлено на утверждение президенту страны. Один из документов, известный как «закон о жёлтом конверте», ограничивает требования руководства компаний к работникам о возмещении ущерба, нанесённого в ходе законных трудовых споров. Второй документ предусматривает предоставление выплат в размере от 250 до 350 тысяч вон (180-270 долларов) всему населению в рамках помощи в тяжёлой экономической ситуации. Оба законопроекта утверждены ранее в этом месяце Национальным собранием. 12 августа президент страны Юн Сок Ёль наложил вето на поправки в четыре закона, направленных на изменение структуры управления вещанием. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро, имеющая большинство мест в Национальном собранием, подвергло главу государства критике за злоупотребление правом вето.