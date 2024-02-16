Рост занятости в РК в июле 170 тысяч человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 14 августа, численность занятого населения РК составила в конце июля текущего года 28 млн 857 тыс. человек, что на 172 тысячи человек больше, чем годом ранее. Рост занятости превысил 100 тысяч человек впервые за последние три месяца. Как и раньше, он достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 278 тысяч, от 30 до 39 лет - 110 тысяч, от 50 до 59 лет - 23 тысячи новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 149 тысяч человек. Рост занятости отмечен в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 117 тысяч, в сфере информации и связи на 82 тысячи, в транспортной и складской отрасли на 65 тысяч человек. Одновременно занятость в строительной отрасли сократилось на 81 тысячу человек, а в обрабатывающей промышленности на 11 тысяч человек. Уровень занятости составил 63,3% трудоспособного населения от 15 до 64 лет, увеличившись на 0,1% в годовом исчислении. Уровень безработицы сократился за тот же период на 0,2%, составив 2,5% трудоспособного населения.