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Наука

Разведывательный спутник РК пригоден к боевому применению

Write: 2024-08-14 11:00:30Update: 2024-08-14 14:29:08

Разведывательный спутник РК пригоден к боевому применению

Photo : YONHAP News

Первый южнокорейский разведывательный спутник, запущенный в декабре прошлого года, признан пригодным к боевому применению по итогам эксплуатационных и орбитальных лётных испытаний в космической среде. Об этом сообщили 14 августа в Корейском агентстве оборонных закупок. Электронно-оптическое и инфракрасное оборудование, установленное на спутнике, позволяет делать подробные снимки поверхности Земли в любое время суток. Благодаря этому, спутник будет служить «глазом» для южнокорейской системы упреждающего удара Kill Chain. В настоящее время проходят испытания второго подобного спутника, который запущен в апреле этого года. Он оснащён радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR), которые собирают данные с помощью микроволн независимо от погодных условий. До конца 2025 года на орбите будут находиться пять южнокорейских разведывательных спутников, которые создадут независимую военную сеть для мониторинга территории Северной Кореи. 
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