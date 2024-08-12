США помогут РК в создании стратегического командования

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Министерство обороны США окажет содействие РК в создании стратегического командования, которое будет отвечать за специальные операции в рамках сдерживания растущих северокорейских угроз. Об этом сообщил 13 августа на пресс-конференции представитель Пентагона Патрик Райдер. Являясь союзниками, РК и США тесно сотрудничают по широкому кругу вопросов региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая оборону Корейского полуострова,- добавил представитель Пентагона. Стратегическое командование приступит к своим обязанностям в октябре этого года. Оно будет координировать действия ракетных, кибернетических, беспилотных и специальных оперативных подразделений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. В случае необходимости оно организует взаимодействие обычных вооружённых сил РК с ядерным потенциалом США. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК и объединённое командование вооружёнными силами РК и США проведут предварительную проверку эффективности стратегического командования во время совместных учений Ulchi Freedom Shield, которые пройдут с 19 по 29 августа.