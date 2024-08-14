Россия отправляет в КНДР 447 коз

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) одобрила отправку в Северную Корею 447 коз. После ветеринарного осмотра 432 самки и 15 самцов были переданы северокорейской торговой компании. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора, животные будут доставлены по железной дороге из Ленинградской области России в приграничный северокорейский город Расон. По мнению экспертов, поставка коз направлена на обеспечение северокорейских детей молочными продуктами в условиях хронической нехватки продовольствия. 9 августа государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в некоторых районах города Нампхо на западе Северной Кореи построены козьи фермы большой мощности. Согласно совместному отчёту Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка, в 2022 году каждый шестой северокорейский ребёнок в возрасте до пяти лет страдал от задержки роста из-за недоедания.