Юн Сок Ёль: Полное освобождение остаётся нерешённой задачей

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Полное освобождение станет возможно лишь в тот день, когда на всём Корейском полуострове будет создано свободное, демократическое государство, управляемое народом. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 15 августа на церемонии по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Она состоялась в Культурном центре имени короля Сэчжона Великого в Сеуле. «Полное освобождение остаётся нерешённой задачей, поскольку Корейский полуостров по-прежнему разделён»,- подчеркнул глава государства. Он назвал три ключевые задачи, решение которых должно предшествовать воссоединению Кореи. Это защита свободы в РК от фейковых новостей и других дестабилизирующих элементов, изменения в жизни северокорейского общества посредством улучшения ситуации с правами человека и доступом к внешней информации, а также укрепление сотрудничества Пхеньяна с мировым сообществом. Юн Сок Ёль предложил создать «Межкорейскую рабочую группу», которая могла бы обсудить любые вопросы, касающиеся ослабления напряжённости, экономического сотрудничества, гуманитарных и культурных обменов а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата. Глава государства повторил своё обещание предоставить Северу масштабную помощь в обмен на шаги по денуклеаризации. «Мы начнём политическое и экономическое сотрудничество в тот момент, когда Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации», — сказал он.