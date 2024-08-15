Сеул выразил сожаление по поводу подношений храму Ясукуни

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Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление» в связи с тем, что руководители Японии направили подношения или посетили храм Ясукуни, который является символом милитаристской политики Японии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 15 августа. В нём содержится призыв к руководству Японии «продемонстрировать искреннее покаяние» за преступления прошлого. «Это будет важная основа для развития двусторонних отношений, ориентированных на будущее»,- говорится в заявлении. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами примерно 2 млн 466 тыс. японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В них включены военные преступники, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Поэтому посещение храма японскими официальными лицами, как и подношения, воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.