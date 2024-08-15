Экспорт автомобилей из РК сократился

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Экспорт автомобилей южнокорейского производства составил в июле текущего года 5 млрд 400 млн долларов, сократившись на 9,1% в годовом исчислении. Об этом сообщили 15 августа в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Совокупный экспорт автомобилей за первые семь месяцев текущего года составил 42 млрд 400 млн долларов, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. Это также самый высокий в истории страны показатель экспорта автомобилей за первые семь месяцев года. Экспорт гибридных автомобилей составил в июле 980 млн долларов, что на 56,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Экспорт автозапчастей составил 2 млрд 200 млн долларов, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Внутри страны произведено 290 тысяч автомобилей, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году. На внутреннем рынке продано 130 тысяч автомобилей, что на 2,7% меньше, чем в июле прошлого года. При этом продажи экологически чистых автомобилей выросли на 19,1%, а гибридных автомобилей на 22,4%.