Сеул призывает Пхеньян принять предложение о диалоге

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Министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо призвал Пхеньян ответить на предложение Сеула о создании «межкорейской рабочей группы», восстановив тем самым разорванные каналы связи. Призыв прозвучал на следующий день после того, как президент РК Юн Сок Ёль предложил создать «межкорейскую рабочую группу», которая могла бы обсудить любые вопросы, касающиеся ослабления напряжённости, экономического сотрудничества, гуманитарных и культурных обменов, а также реагирования на стихийные бедствия и изменение климата. Выступая 15 августа на церемонии по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига, глава государства представил новое видение воссоединения с Северной Кореей на основе свободы. Сеул открыт для обсуждения любых тем, включая денуклеаризацию Северной Кореи, гуманитарные вопросы и межкорейские обмены,- отметил министр. Он призвал восстановить в первую очередь военные линии связи, которые Северная Корея разорвала в одностороннем порядке.