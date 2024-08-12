РК и США приступили к учениям Ulchi Freedom Shield

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19 августа вооружённые силы РК и США приступили к проведению совместных учений Ulchi Freedom Shield. Их основная цель - укрепление совместной обороноспособности перед лицом растущих угроз со стороны Северной Кореи, а также проверка взаимодействия войск в условиях войны. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, в программе учений, которые продлятся по 29 августа, командно-штабные манёвры на основе компьютерного моделирования, полевые учения и учения по гражданской обороне. Их участники будут отрабатывать отражение угроз, исходящих от северокорейских ракет, глушения сигнала GPS и кибератак. Помимо южнокорейских и американских войск, в учениях примут участие представители стран-членов Командования ООН. Учения этого года будут аналогичными прошлогодним по масштабам: в них примут участие около 19 тысяч. южнокорейских военнослужащих. Однако число учений, таких как высадка десанта и учения с боевой стрельбой, увеличено с 38 до 48. Количество учений на уровне бригад увеличится с 4 до 17.