РК, США и Япония подтвердили приверженность сотрудничеству

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18 августа президент РК Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида опубликовали совместное заявление, в котором отметили прогресс в сотрудничестве трёх стран, достигнутый после саммита в Кэмп-Дэвиде. «Мы работаем вместе для достижения наших общих целей по укреплению безопасности и процветания региона и мира. Мы выполняем взятые на себя обязательства консультироваться по вопросам региональных вызовов, ответов на провокации и угрозы, затрагивающих наши коллективные интересы»,- говорится в заявлении. В нём отмечены такие достижения в области безопасности как проведение в июне трёхсторонних универсальных учений Freedom Edge и подписание в июле нового трёхстороннего рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Они отметили также эффективность деятельности трёхсторонней рабочей группы по пресечению финансирования Пхеньяном программ создания оружия массового уничтожения. «Мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и готовы противостоять самым серьёзным вызовам»,- говорится в заявлении.