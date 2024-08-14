Политики РК почтили память бывшего президента Ким Дэ Чжуна

Photo : YONHAP News

Представители всех политических партий собрались 18 августа на национальном кладбище в Сеуле, чтобы почтить память бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. В поминальной церемонии приняли участие около 600 человек, в том числе, спикер Национального собрания У Вон Сик, лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун, лидер парламентской фракции оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Чхан Дэ, а также руководители администрации президента. Президент Юн Сок Ёль и бывший президент Мун Чжэ Ин не присутствовали на церемонии лично, но направили венки. «Борясь с диктатурой или преодолевая финансовый кризис, Ким Дэ Чжун всегда служил народу»,- заявил спикер Национального собрания У Вон Сик. Он отметил лидерские качества Ким Дэ Чжуна, благодаря которым «были открыты новые пути для РК и Корейского полуострова». Ким Дэ Чжун занимал пост президента с 1998 по 2003 год. В 2000 году он провёл первый в истории межкорейский саммит с тогдашним лидером Северной Кореи Ким Чен Иром и был удостоен Нобелевской премии мира.