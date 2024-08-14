Президент РК не исключает северокорейских провокаций

Photo : YONHAP News

Поскольку РК и США приступили к ежегодным совместным учениям Ulchi Freedom Shield, нельзя исключать роста провокационной активности Северной Кореи. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 19 августа на заседании кабинета министров. Он напомнил, что учения этого года будут сосредоточены на отработке действий союзников в различных кризисных ситуациях, включая отражение кибератак. «Мы должны усилить готовность реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи»,- сказал Юн Сок Ёль. Он предупредил, что Север может попытаться создать социальную нестабильность с помощью агитации. «Чтобы поддерживать национальную безопасность на высоком уровне и быть готовыми к защите страны, необходимо надёжно защищать транспорт, связь, источники водных ресурсов, критически важные и социальные объекты»,- подчеркнул глава государства.