Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК не исключает северокорейских провокаций

Write: 2024-08-19 13:10:09Update: 2024-08-19 13:10:38

Президент РК не исключает северокорейских провокаций

Photo : YONHAP News

Поскольку РК и США приступили к ежегодным совместным учениям Ulchi Freedom Shield, нельзя исключать роста провокационной активности Северной Кореи. Об этом заявил президент РК  Юн Сок Ёль, выступая 19 августа на  заседании кабинета министров. Он напомнил, что учения этого года будут сосредоточены на отработке действий союзников в различных кризисных ситуациях, включая отражение кибератак. «Мы должны усилить  готовность реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи»,- сказал Юн Сок Ёль. Он предупредил, что Север может попытаться создать социальную нестабильность с помощью агитации. «Чтобы поддерживать национальную безопасность на высоком уровне и быть готовыми к защите страны, необходимо надёжно защищать транспорт, связь, источники водных ресурсов, критически важные и социальные объекты»,- подчеркнул глава государства. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >