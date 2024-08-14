Госдепартамент США одобрил продажу РК военной техники

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Госдепартамент США одобрил продажу РК ударных вертолётов Apache и связанного с ними оборудования на сумму 3,5 млрд. долларов. Об этом сообщили 20 августа в департаменте по сотрудничеству в области обороны и безопасности при министерстве обороны США. Южнокорейская сторона заинтересована в покупке 36 вертолётов AH-64E Apache, 72 двигателей T700-GE-701D, а также 36 модернизированных приборов наведения и прицеливания AN/ASQ-170. Продажа данной военной техники Сеулу соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США за счёт повышения безопасности одного из основных союзников в Азии. С другой стороны, предстоящая продажа повысит возможности РК по отражению угроз,- говорится в сообщении департамента по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Продажу военной техники требует одобрения Конгресса США.