Samsung Electronics – лидер мирового рынка телевизоров

Южнокорейская компания Samsung Electronics в первой половине текущего года заняла первое место на мировом рынке телевизоров. По данным международного агентства Omdia, отслеживающего ситуацию на рынке электроники, доля южнокорейского технологического гиганта составила 28,8% рынка в стоимостном выражении. На втором месте другой южнокорейский производитель LG Electronics с долей 16,6%. Далее следуют китайские производители TCL (12,1%) и Hisense (10,0%). Samsung Electronics заняла первое место на мировом рынке телевизоров и в натуральном выражении с долей 18,3%. Далее следуют TCL (13,3%), Hisense (11,7%) и LG Electronics (11,4%). По данным агентства Omdia, в первой половине текущего года на мировом рынке продано 94.465.900 телевизоров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.