Photo : YONHAP News

Ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро обвинила президента страны Юн Сок Ёля в разжигании раскола нации с помощью упоминаний о неких «антигосударственных силах» и других несуществующих угрозах. Как заявил 20 августа лидер парламентской фракции Демократической партии Тобуро Пак Чхан Дэ, глава государства обычно ссылается на «коммунистические тоталитарные силы» или «антигосударственные силы», когда чувствует, что находится в затруднительном положении. Выступая 19 августа на заседании правительства, он заявил, что «антигосударственные силы, которые угрожают свободной демократии, действуют скрытно в разных местах». Пак Чхан Дэ предположил, что президент пытается тем самым отвлечь внимание от критики его прояпонских высказываний. Представитель оппозиции дал понять, что «истинные антигосударственные силы» находятся в президентской администрации. Они «пытаются бороться с народом, отрицают конституционные принципы и игнорируют законодательные полномочия Национального собрания».