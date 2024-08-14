Воссоединение Кореи возможно только мирным путём

Photo : YONHAP News

Программа воссоединения Кореи, предложенная президентом страны Юн Сок Ёлем, не предусматривает военной агрессии. Она направлена исключительно на достижение мирного воссоединения с Северной Кореей в соответствии с принципами Конституции. Об этом заявил неназванный представитель президентской администрации, комментируя выступление главы государства на заседании кабинета министров 19 августа. В нём Юн Сок Ёль остановился на программе воссоединения, основанной на свободе, которую он представил на прошлой неделе в День освобождения Кореи от японского колониального ига. Это обновлённая концепция программы президента Ким Ён Сама, предложенной в 1994 году. Даже если воссоединение будет направляться либеральной демократией, оно никогда не будет достигнуто с помощью любых средств, которые нарушают мир. Президент подчеркнул необходимость стремиться к воссоединению на основе Конституции, заявив, что прошлые стратегии, движимые политическими идеологиями, были неэффективными. Новая программа основана на расширении доступа северокорейцев к внешней информации и предлагает создать официальный канал диалога между двумя Кореями для обсуждения различных вопросов,- сказал представитель администрации.