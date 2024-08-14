Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Наука

У школьников из РК – четыре медали на IESO

Write: 2024-08-20 14:47:48Update: 2024-08-20 18:31:11

У школьников из РК – четыре медали на IESO

Photo : YONHAP News

Все четыре школьника из РК, принимавшие участие в XVII Международной олимпиаде по наукам о Земле (IESO), вошли в число медалистов. Они завоевали две серебряные и две бронзовые медали. В соревнованиях, которые проходили с 8 по 16 августа в Пекине, приняли участие 132 школьника из 32 стран. Индивидуальный письменный экзамен на английском языке состоял из теоретического теста, в рамках которого ученики отвечали на вопросы по геологии, климатологии, гидрологии, океанографии и астрономии, а также геологической съёмки на открытом воздухе. Участников вывозили в горы, где они должны были определить виды минералов и горных пород, обнаружить остатки древних растений и животных, описать историю развития территории. В программе Олимпиады были также соревнования многонациональных команд из 5–7 человек, которые предлагали свои решения экологических проблем. Команды, в которые входили южнокорейские школьники, получили две золотые и две серебряные медали.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >