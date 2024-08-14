В РК ужесточат ограничения на ипотечные кредиты

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С сентября в РК будут ужесточены ограничения на ипотечные кредиты в рамках сдерживания роста кредитов домохозяйств. Как заявил 20 августа на встрече с главами банков председатель финансового комитета Ким Бён Хван, новые ипотечные заёмщики смогут брать кредиты на меньшие суммы, чем раньше. Потолком совокупного кредитования послужит коэффициент обслуживания стрессового долга, который измеряет, сколько заёмщик должен платить по основному долгу и процентам пропорционально своему годовому доходу. Начиная с сентября, более жёсткие коэффициенты будут распространены на ипотечные кредиты, выданные банками и небанковскими финансовыми учреждениями. Банки и правительство должны принять упреждающие меры, усилив защиту от увеличения задолженности, отметил Ким Бён Хван, призвав банки создать собственную ужесточённую систему управления рисками. В конце второго квартала непогашенные кредиты домохозяйствам составили 1.896 трлн 200 млрд вон. Политики обеспокоены резким ростом задолженностей домохозяйств, что может подорвать дальнейшие частные расходы.