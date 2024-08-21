Иностранные рабочие – один из вариантов увеличения населения

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В условиях, когда население трудоспособного возраста неуклонно сокращается, привлечение иностранных рабочих может стать вариантом увеличения численности населения страны. Об этом заявила в радиоинтервью KBS старший советник президента РК по проблеме низкой рождаемости Ю Хе Ми. Она высказалась за рассмотрения возможности приёма большого количества иностранных рабочих для увеличения численности населения трудоспособного возраста в условиях надвигающегося демографического кризиса. Коэффициент рождаемости, или среднее число детей, которое, как ожидается, родит женщина за всю её жизнь, достиг в РК в прошлом году рекордно низкого уровня 0,72. Для поддержания стабильной численности населения без иммиграции необходимы 2,1 рождения на каждую женщину. Если текущая тенденция сохранится, в ближайшие годы население страны сократится примерно на 30%, а численность пожилых превысит численность работающих. Ю Хе Ми отметила, что стоимость пилотной программы найма домашних помощниц с Филиппин высока из-за обязательного применения к ним системы минимальной заработной платы. Она призвала принять меры, чтобы сделать программу более доступной для обычных домохозяйств.