Президент РК объявит реформы в ключевых сферах жизни людей

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На этой неделе президент РК Юн Сок Ёль объявит планы реформ в четырёх ключевых сферах жизни людей. Это реформы пенсионной системы, образования, рынка труда и здравоохранения. Как сообщил 25 августа на брифинге глава президентской администрации Чон Чжин Сок, пенсионная реформа позволит снизить финансовую нагрузку на молодое поколение и обеспечить устойчивость пенсионного фонда. Подробности пенсионной реформы объявит в начале сентября министерство здравоохранения и социального обеспечения. Что касается реформирования системы образования, то для учеников начальных школ будет предусмотрено непрерывное образование в течение всего дня. Временным работникам, не являющимся членами профсоюза, будет предоставлена дополнительная поддержка, включая гарантию занятости. Медицинская реформа будет включать передачу крупным больницам задачи лечения тяжёлых и хронических заболеваний и поддержку работников здравоохранения.