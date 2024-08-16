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Политика

Президент РК объявит реформы в ключевых сферах жизни людей

Write: 2024-08-26 10:49:57Update: 2024-08-26 17:32:07

Президент РК объявит реформы в ключевых сферах жизни людей

Photo : YONHAP News

На этой неделе президент РК Юн Сок Ёль объявит планы реформ в четырёх ключевых сферах жизни людей. Это реформы пенсионной системы, образования, рынка труда и здравоохранения. Как сообщил 25 августа на брифинге глава президентской администрации Чон Чжин Сок, пенсионная реформа позволит снизить финансовую нагрузку на молодое поколение и обеспечить устойчивость пенсионного фонда. Подробности пенсионной реформы объявит в начале сентября министерство здравоохранения и социального обеспечения. Что касается реформирования системы образования, то для учеников начальных школ будет предусмотрено непрерывное образование в течение всего дня.   Временным работникам, не являющимся членами профсоюза, будет предоставлена дополнительная поддержка, включая гарантию занятости.  Медицинская реформа будет включать передачу крупным больницам задачи лечения тяжёлых и хронических заболеваний и поддержку работников здравоохранения. 
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