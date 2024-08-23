Лидер КНДР призвал увеличить выпуск дронов-камикадзе

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24 августа лидер Северной Кореи Ким Чон Ын наблюдал за эксплуатационными испытаниями различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разработки Института беспилотных аппаратов Академии национальной обороны. Как сообщило агентство ЦТАК, представленные БПЛА предназначены для «поражения любых целей на суше и море на различных дистанциях». Они прошли по заранее определённому маршруту, обнаружили цель и уничтожили её. Как отметил Ким Чон Ын, «в соответствии с военной наукой и боевым опытом важную часть в процессе подготовки к войне занимает разработка и улучшение характеристик беспилотников различных типов». Он призвал наращивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и дронов-камикадзе для нужд тактических пехотных подразделений. На фотографиях, предоставленных ЦТАК, видно, как два дрона-камикадзе поражают и уничтожают цели, похожие на южнокорейские танки K-2. Северная Корея впервые представила фотографии такого оружия.