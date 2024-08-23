К празднику Чхусок жители РК получат поддержку правительства

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К осеннему празднику урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться в середине сентября, жители РК получат поддержку правительства. В частности, владельцам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым предоставят в качестве финансовой поддержки около 40 трлн вон (30 млрд 280 млн долларов). Как сообщила пресс-секретарь правящей партии Сила народа Хан Чжи А, решение по этому поводу было принято на встрече представителей правительства и правящей партии. Из государственных резервов на рынок направят 170 тысяч тонн основных праздничных продуктов питания, включая корейскую капусту, яблоки и груши. Спрос на овощи, яйца и другие продукты питания обычно растёт перед праздником Чхусок, поскольку люди готовят праздничные блюда для семейных встреч. Правительство и правящая партия также договорились отменить сбор за проезд по автомагистралям и предложить билеты на скоростные поезда KTX и SRT по сниженным ценам для поездок из провинций в столицу. Льготы будут действовать с 14 по 18 сентября.