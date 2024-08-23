Президент РК и глава сенатского комитета обсудили вопросы альянса

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26 августа в Сеуле президент РК Юн Сок Ёль и глава комитета по вооружённым силам Сената США, демократ Джек Рид обсудили вопросы укрепления альянса двух стран в борьбе против северокорейских угроз. В ходе встречи южнокорейский лидер подчеркнул необходимость развития как двустороннего, так и трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Он попросил Конгресс США продолжать поддерживать договорённость Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании. Оно подразумевает использование американской стороной для защиты союзника всего спектра возможностей, включая ядерное оружие. РК и США должны продолжать совместную работу для полной денуклеаризации Северной Кореи,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Со своей стороны, Джек Рид заверил южнокорейского президента в том, что Конгресс США поддерживает альянс с РК. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в сферах обороны и военной промышленности.