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Политика

Президент РК и глава сенатского комитета обсудили вопросы альянса

Write: 2024-08-27 10:33:01Update: 2024-08-27 14:02:58

Президент РК и глава сенатского комитета обсудили вопросы альянса

Photo : YONHAP News

26 августа в Сеуле президент РК Юн Сок Ёль и глава комитета по вооружённым силам Сената США, демократ Джек Рид обсудили вопросы укрепления альянса двух стран в борьбе против северокорейских угроз. В ходе встречи южнокорейский лидер подчеркнул необходимость развития как двустороннего, так и трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Он попросил Конгресс США продолжать поддерживать договорённость Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании. Оно подразумевает использование американской стороной для защиты союзника всего спектра возможностей, включая ядерное оружие. РК и США должны продолжать совместную работу для полной денуклеаризации Северной Кореи,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Со своей стороны, Джек Рид заверил южнокорейского президента в том, что  Конгресс США поддерживает альянс с РК. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в сферах обороны и военной промышленности.
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