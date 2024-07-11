Правительство РК одобрило бюджет на 2025 год

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27 августа правительство РК на своём заседании одобрило бюджет на 2025 год в размере 677 трлн 400 млрд вон (509 млрд 710 млн долларов). Это на 3,2% больше, чем бюджет текущего года. Расходы на здравоохранение, социальное обеспечение и стимулирование рынка труда планируется увеличить на 4,8%, а на образование - на 3,5%. Дополнительные средства пойдут на увеличение размера базовой помощи нуждающимся, создание дополнительных рабочих мест для пожилых людей и увеличение пособий во время отпуска по уходу за детьми. За государственный счёт планируется построить 252 тысячи квартир. Дополнительные средства будут выделены на решение проблемы нехватки врачей, особенно в сельской местности, расширение материально-технического оснащения медицинских вузов, улучшение условий работы врачей и увеличение количества детских больниц, работающих в праздничные и ночные часы. Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса возрастут на 1,1%, на научные исследования и разработки – на 11,8%. Оборонный бюджет увеличится на 3,6%. Дефицит бюджетного баланса запланирован в размере 77 трлн 700 млрд вон (58 млрд 300 млн долларов), что эквивалентно 2,9% (ВВП). Это на 0,7% меньше, чем в текущем году. Бюджетный законопроект будет представлен на рассмотрение Национального собрания в начале сентября.