Президент РК обещает обеспечить финансовую устойчивость

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Правительство будет стремиться обеспечить в будущем году финансовую устойчивость страны, уделяя основное внимание улучшению жизни уязвимых групп населения и способствуя экономическому росту. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 27 августа на заседании кабинета министров, на котором был утверждён бюджет на 2025 финансовый год. Государственные расходы сократятся за счёт переоценки существующих финансовых проектов, а сэкономленные средства будут направлены на решение важнейших национальных задач. Разумное финансовое управление является фундаментальным принципом, которого правительство придерживалось при составлении бюджетов в течение последних трёх лет,- отметил глава государства. Он пообещал, что правительство будет эффективно распределять бюджет для активного решения демографических проблем, вызванных низкой рождаемостью и старением населения. С целью стимулирования новых двигателей роста бюджет предусматривает увеличение инвестиций в исследования и разработки передовых технологий, включая искусственный интеллект, био- и квантовые технологии, а также финансовую поддержку полупроводниковых кластеров,- подчеркнул президент.