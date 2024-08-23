Westinghouse оспорит решение Чехии о выборе консорциума из РК

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Энергетическая компания США Westinghouse Electric направила протест правительству Чехии по поводу решения выбрать южнокорейский консорциум в качестве предпочтительного участника тендера на строительство двух атомных энергоблоков. Американская компания подала апелляцию в Чешское антимонопольное управление, приведя доказательства нарушений права на интеллектуальную собственность. В апелляции говорится, что в проектах энергоблоков APR1000 и APR1400 Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики используется технология Generation II System 80, лицензированная Westinghouse. При этом подчёркивается, что южнокорейские компании не владеют базовой технологией и не имеют права сублицензировать её третьей стороне без согласия Westinghouse. Компания продолжит защищать свою интеллектуальную собственность и законы США об экспортном контроле в международного арбитражном суде и судах в США,- говорится в апелляции. Решение по арбитражному делу ожидается не раньше второй половины 2025 года, сообщили в Westinghouse.