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Экономика

Westinghouse оспорит решение Чехии о выборе консорциума из РК

Write: 2024-08-27 12:50:28Update: 2024-08-27 15:20:06

Westinghouse оспорит решение Чехии о выборе консорциума из РК

Photo : YONHAP News

Энергетическая компания США Westinghouse Electric направила протест правительству Чехии по поводу решения выбрать южнокорейский консорциум в качестве предпочтительного участника тендера на строительство двух атомных энергоблоков. Американская компания подала апелляцию в Чешское антимонопольное управление, приведя доказательства нарушений права на интеллектуальную собственность. В апелляции говорится, что в проектах энергоблоков APR1000 и APR1400 Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики используется технология Generation II System 80, лицензированная Westinghouse. При этом подчёркивается, что южнокорейские компании не владеют базовой технологией и не имеют права сублицензировать её третьей стороне без согласия Westinghouse. Компания продолжит защищать свою интеллектуальную собственность и законы США об экспортном контроле в международного арбитражном суде и судах в США,- говорится в апелляции. Решение по арбитражному делу ожидается не раньше второй половины 2025 года, сообщили в Westinghouse.
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