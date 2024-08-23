Спецпосланник Чехии посетит РК в сентябре

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Специальный посланник Чехии посетит РК с 3 по 6 сентября, чтобы обсудить вопросы двустороннего промышленного сотрудничества. Визит состоится вскоре после того, как американская компания Westinghouse Electric направила протест правительству Чехии по поводу решения выбрать южнокорейский консорциум в качестве предпочтительного участника тендера на строительство двух атомных энергоблоков в Чехии. В апелляции указано, что в проектах энергоблоков южнокорейского производства используется технология, лицензированная Westinghouse. Чешский представитель посетит Корейский институт развития технологий, встретится с рядом официальных лиц. Эксперты предполагают, что в ходе визита будет обсуждаться широкое промышленное сотрудничество, выходящее за рамки строительства ядерных реакторов и охватывающее другие стратегические секторы. Ранее в этом году министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын посетил Чехии. В ходе визита он предложил премьер-министру Петру Фиале активизировать промышленное сотрудничество за пределами ядерного проекта.