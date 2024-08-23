К празднику Чхусок жители РК получат поддержку правительства

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К предстоящему осеннему празднику урожая и поминовения предков Чхусок правительство планирует поставить на рынок 170 тысяч тонн продуктов питания, которые пользуются высоким спросом, чтобы стабилизировать цены. Это, прежде всего, капуста, яблоки и груши. Кроме того, планируется предоставить скидки на продукты в размере 70 миллиардов вон (52,5 миллиона долларов). Об этом сообщили 28 августа в министерстве планирования и финансов РК. Данные меры направлены на поддержку населения и сдерживание инфляции в преддверии одного из главных традиционных праздников корейцев. Спрос на овощи, фрукты и другие продукты питания перед праздником растёт, поскольку южнокорейцы готовят праздничные блюда для семейных церемоний. Кроме того, до конца годы продлены тарифные квоты на 10 видов импортных фруктов, включая бананы, манго и ананасы, чтобы стабилизировать цены. С начала сентября будет осуществляться ежедневная проверка цен на основные продукты.