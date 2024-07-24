Впервые с 2015 года в РК возросла рождаемость

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По данным национального статистического управления, во втором квартале текущего года в РК родилось 56.838 детей, что на 1,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост рождаемости отмечен впервые с четвёртого квартала 2015 года. В апреле текущего года рождаемость увеличилась на 2,8%, а в мае на 2,7% в годовом исчислении. Однако в июне число новорождённых сократилось на 1,8%. Общий коэффициент рождаемости, который означает среднее число ожидаемых рождений у женщины за её жизнь, составил во втором квартале 0,71, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Это рекордно низкий показатель, который намного ниже 2,1, необходимых для поддержания стабильной численности населения без иммиграции. Смертность выросла на 1,1% в годовом исчислении, составив 84.147. Численность населения сократилась на 27.309 человек. Смертность превышает рождаемость с четвёртого квартала 2019 года.