В праздник Чхусок жители РК смогут получить медицинскую помощь

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Министерство здравоохранения и социального обеспечения обнародовало комплекс мер по организации медицинской помощи в период осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Несмотря на затяжную забастовку интернов, работа отделений неотложной помощи прекращаться не будет. С 11 по 25 сентября будут работать около четырёх тысяч больниц и 29 отделений неотложной помощи для пациентов в критическом состоянии. Военные и государственные больницы будут работать в режиме чрезвычайной ситуации. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хон призвал медицинских работников воздержаться от участия в запланированной на 29 августа забастовке. Корейский профсоюз работников здравоохранения объявил забастовку, требуя улучшения условий труда в условиях массового ухода с работы врачей-интернов. Профсоюзы 11 из 63 больниц, которые планировали бастовать, достигли соглашения по заработной плате. Это вселило надежду на то, что удастся избежать тотальной забастовки.