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Политика

Чо Хён Дон: Главные партии США поддерживают альянс с РК

Write: 2024-08-29 11:00:59Update: 2024-08-29 11:01:49

Чо Хён Дон: Главные партии США поддерживают альянс с РК

Photo : YONHAP News

Главные политические партии США поддерживают альянс Сеула и Вашингтона. Об этом заявил 28 августа журналистам посол РК в США Чо Хён Дон, который в начале августа побывал на съезде Демократической партии в Чикаго штата Иллинойс, а в июле – на съезде Республиканской партии в Милуоки штата Висконсин. «Во время посещения обоих съездов я почувствовал, что альянс РК и США стал крепче, чем в прошлом»,- отметил Чо Хён Дон. По его мнению, влиятельные политические деятели США чётко осознали важность и ценность альянса. Посол выразил уверенность в том, что кто бы ни победил 5 ноября на президентских выборах в США, альянс двух стран продолжит развиваться. Он напомнил, что в ближайшее время в Сеуле побывает американская парламентская делегация. Такой визит - признак углубления взаимодействия между двумя странами. Чо Хён Дон, будучи послом РК в США, обещал вносить вклад в поддержание прочных двусторонних отношений. 
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