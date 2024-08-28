РК и США завершили учения Ulchi Freedom Shield

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29 августа РК и США завершили ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield, проходившие в течение 11 дней, начиная с 19 августа. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, в основных командно-штабных учениях, проходивших в формате компьютерного моделирования, были задействованы около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих. Их участники отрабатывали отражение угроз, исходящих от северокорейских ракет, глушения сигнала GPS и кибератак. Параллельно прошли 48 полевых учений, включая артиллерийские стрельбы, высадку десанта, отработку совместных действий военно-воздушных и военно-морских сил. Это на 10 учений больше, чем в прошлом году. Состоялись также учения гражданской обороны с участием государственных служащих. Между тем, на учениях этого года не отрабатывалось отражение ядерной атаки Северной Кореи.