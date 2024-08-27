Президент РК предложил дифференцировать рост пенсионных взносов

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Правительство должно увеличивать пенсионные взносы постепенно, причём для молодёжи и людей среднего возраста это повышение должно быть дифференцировано. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 29 августа на пресс-конференции. Он предложил законодательно закрепить обязательную выплату государственных пенсий, чтобы гарантировать молодёжи своевременное получение пенсий по достижении определённого возраста. Он попросил Национальное собрание активно сотрудничать с правительством в пересмотре пенсионного законодательства. Коснувшись сферы здравоохранения, президент пообещал продвигать медицинскую реформу, которая поможет улучшить качество медицины в регионах. Глава государства заявил также, что правительство обеспечит баланс между работой и личной жизнью, чтобы повысить падающий уровень рождаемости в стране. Коснувшись внешнеполитических вопросов, он выразил уверенность в том, что сотрудничество РК, США и Японии в сфере безопасности будет продолжаться независимо от того, кто станет главой Белого дома, и кто станет новым премьер-министром Японии.