В июле в РК побывали 1,41 млн иностранных туристов

Photo : YONHAP News

По данным Корейской туристической организации, опубликованным 29 августа, в июле в РК побывали 1 млн 410 тыс. иностранных туристов, что на 36,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Июльский показатель составил 97% от уровня того же месяца допандемийного 2019 года. Большинство иностранцев, посетивших РК, составили граждане Китая (459 тысяч человек). Далее с большим отрывом следуют граждане Японии, Тайваня и США. Совокупное число иностранцев, побывавших в РК с января по июль этого года, составило 9 млн 110 тыс. человек, что на 66,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Это 92% показателя аналогичного периода 2019 года. С другой стороны, число южнокорейских граждан, побывавших в июле за границей, составило 2,5 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это 95% июльского показателя 2019 года. Количество южнокорейцев, выехавших за границу, почти в 1,8 раза превышает количество иностранных туристов, посещающих РК. Большинство граждан РК побывали в Китае (2 млн 680 тыс. человек). Далее следуют Япония, Тайвань и США. Совокупный показатель за первые семь месяцев этого года составил 16 млн 530 тыс. человек, что составляет 94% показателя того же периода 2019 года.