Доходы домохозяйств РК выросли во втором квартале на 3,5%

По данным национального статистического управления, опубликованным 29 августа, среднемесячный доход южнокорейского домохозяйства составил во втором квартале текущего года 4 млн 960 тыс. вон (3.716 долларов). Это на 3,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доходы южнокорейских домохозяйств растут четыре квартала подряд. С учётом инфляции рост доходов составил 0,8%, хотя в предыдущем квартале было отмечено падение на 1,6%. Ежемесячный располагаемый доход за вычетом непотребительских расходов вырос на 3,5%, составив 3 млн 964 тыс. вон (2.970 долларов). Ежемесячные расходы домохозяйств выросли на 4,3% в годовом исчислении, составив 3 млн 810 тыс. вон (2.850 долларов). Средняя склонность домохозяйств к потреблению, измеряемая как процент потребительских расходов от располагаемого дохода, выросла на 0,7% в годовом исчислении, составив 71%. Коэффициент распределения, ключевой барометр равенства доходов, составил 5,36 пункта. Это означает, что 20% наиболее обеспеченных граждан страны имели доход в 5,36 раза больше доходов, чем 20% наименее обеспеченных. Данный показатель вырос за год на 0,2 пункта. Более высокий коэффициент означает большее неравенство в распределении доходов.