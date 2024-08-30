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В мире

США подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

Write: 2024-08-30 10:30:56Update: 2024-08-30 11:44:40

США подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

США подтверждают приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил 29 августа на пресс-конференции в Пекине советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В ходе визита в Китай он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и заместителем председателя Центрального военного совета Чжан Юся. Все встречи Салливан охарактеризовал как «конструктивные, откровенные и содержательные». «На всех своих встречах я подчёркивал важность поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива, приверженность США полной денуклеаризации Корейского полуострова»,- сказал Джейк Салливан. Во время недавних национальных съездов как Демократическая, так и Республиканская партии США приняли новые политические платформы. В них не было ссылок на цель денуклеаризации Корейского полуострова. 
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