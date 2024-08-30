Профсоюз Samsung возобновит переговоры с администрацией в начале октября

Photo : YONHAP News

Администрация и профсоюз компании Samsung Electronics, скорее всего, возобновят переговоры о повышении заработной платы и улучшении условий труда не ранее начала октября. Об этом сообщили источники в деловых кругах. В начале августа члены профсоюза Samsung Electronics вернулись на работу. Они провели несколько раундов переговоров с января этого года, но не смогли сблизить разногласия по поводу повышения заработной платы, пересмотра системы отпусков и выплаты бонусов. Профсоюз, членами которого являются 31 тысяча человек, или около 24% сотрудников Samsung Electronics, около месяца проводил полномасштабную забастовку, прежде чем возобновить работу. Профсоюз требует повышения базовой заработной платы на 5,6%, выходного в день основания профсоюза и компенсации экономических потерь из-за забастовки. Администрация предложила повышение заработной платы на 5,1%, подчеркнув приверженность построению взаимовыгодных отношений с профсоюзом.