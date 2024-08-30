В РК сократились налоговые поступления

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За период с января по июль текущего года в РК собрано налогов на сумму 208 трлн 800 млрд вон (156 млрд 400 млн долларов), что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили 30 августа в министерстве планирования и финансов, сбор корпоративного налога за указанный период сократился на 31,9% в связи со слабой прибылью отечественных предприятий в 2023 году. Операционная прибыль компаний, акции которых торгуются на бирже KOSPI, сократилась в прошлом году на 45% в годовом исчислении. Прибыль компаний, акции которых торгуются на бирже KOSDAQ, упала на 39,8%. Между тем, сбор подоходного налога вырос на 0,2% на фоне увеличения числа занятых и повышения заработной платы. Сбор налога на добавленную стоимость вырос на 10,8%, что отражает рост потребления. Налоговые поступления от операций с ценными бумагами упали на 11,1%, поскольку правительство снизило налоговую ставку.