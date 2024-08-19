Правящая партия и оппозиция создадут консультативный орган

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Лидеры правящей партии Сила народа и основной оппозиционной Демократической партии Тобуро Хан Дон Хун и Ли Чжэ Мён договорились создать совместный консультативный орган по обсуждению экономических и социальных вопросов. Встреча состоялась 1 сентября в Национальном собрании. Как сообщили на пресс-конференции представители партий, участники встречи договорились объединить усилия на парламентском уровне, чтобы разрешить затяжной кризис в области здравоохранения, вызванный забастовкой врачей. Они призвали правительство подготовиться к возможному росту спроса на медицинские услуги во время осеннего праздника Чхусок. Лидеры двух партий согласились также обсудить возможность решения структурных проблем на фондовом рынке, поддержку ключевых экспортных отраслей, усилия по облегчению долгового бремени для малого бизнеса и домохозяйств, активизировать усилия по стимулированию рождаемости.